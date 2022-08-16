Небесный вальс и корабль с алыми парусами: На Тавриде прошёл фестиваль патриотической песни

В Крыму на фестивале патриотической песни в рамках фестиваля "Таврида-АРТ" заслуженные артисты Республики Крым, резиденты "Тавриды" и победители международных конкурсов исполнили песни о любви к Родине. А завершился фестиваль вальсом флайбордистов и прибытием "Херсонеса" с алыми парусами.









Концертные номера фестиваля патриотической песни посвятили широким просторам России, культурному наследию и людям, сделавшим важный вклад в развитие страны. Песни разных поколений в исполнении талантливых артистов стали проводниками по страницам истории России. Дуэт заслуженного артиста Республики Крым Дмитрия Босулаева и резидента арт-кластера "Таврида" Владимира Бабенко открыл фестиваль песней "От Волги до Енисея".

"Это прекрасно, что фестиваль патриотической песни стал частью программы фестиваля "Таврида-АРТ". Он объединил совершенно разных артистов, каждый из которых переживает внутри и очень любит свою Родину, через песни проживает эти эмоции и передаёт их зрителям, пробуждая чувство патриотизма и любви к своей стране <...> Сегодня на сцене выступили резиденты арт-кластера "Таврида" совместно с нашими гостями фестиваля — оркестром ВС МВД по Республике Крым. Зрители фотографировали, подпевали, у кого-то накатывали слезы, кто-то улыбался", — рассказал Бабенко.

Особый отклик в сердцах зрителей вызвали песни военных лет о героях Великой Отечественной войны и отваге русского народа. В концерте принял участие Василий Пасечник — резидент "Тавриды" и финалист шоу "Голос" — с произведением "Синяя вечность". Эпоху духовного подъёма отразили номера, посвящённые Советскому Союзу. Символично прозвучала песня "Цвети, земля моя" в исполнении Ирины Филимоновой — артистки оркестра Культурного центра МВД по Республике Крым. Также авторскую песню "Патриоты отчизны" исполнил полярник, участник кругосветного похода, заслуженный деятель искусств Крыма и член Общественной палаты Севастополя Сергей Бурштейн.





Долгожданным событием фестиваля патриотической песни стала встреча фрегата "Херсонес". Корабль проплыл рядом с берегом и раскрыл алые паруса, доказав, что никакие ветра и невзгоды не способны разорвать полотно, сотканное из великих имён и событий. Прибытие фрегата сопровождал музыкальный номер "Цвети, страна моя" участницы телевизионного вокального конкурса "Новая звезда" Надежды Сэротэтто.









В завершении фестиваля состоялось водно-воздушное шоу, посвящённое Году культурного наследия народов России. Флайбордисты выступили в тематических морских костюмах и исполнили вальс. Артисты на гидроциклах продемонстрировали синхронные полёты, акробатические трюки и сложные фристайл-элементы под произведения великих русских поэтов и музыкальные композиции Петра Чайковского в современной обработке. Также участники и гости фестиваля "Таврида-АРТ" на пляже "Ракета" могли посетить "фан на воде" — мастер-классы и тренировки на флайборде и гидроцикле.