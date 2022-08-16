Молилась и лежала на дороге: Голая автоледи бросила трёхлетнего сына в машине после ДТП под Краснодаром
Голая автоледи устроила ДТП под Краснодаром и сбежала, бросив трёхлетнего сына
Голая женщина в неадекватном состоянии за рулём иномарки устроила ДТП под Краснодаром. Пострадали её трёхлетний сын и пассажирка, сидевшие в машине, а также водитель второго автомобиля. Информацию об аварии подтвердили в местном ГИБДД.
Голая женщина устроила ДТП под Краснодаром. Видео © VK / Николай Алагулов / VK / ----MoOd---Nizhny Novgorod.....---
43-летняя женщина двигалась на автомобиле Skoda Yeti со стороны посёлка Лорис в сторону Знаменского. Затем она выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-21124. На публикуемых в Сети кадрах видно, как после столкновения виновница ДТП продолжает сидеть в машине абсолютно голая и молится. Затем она вышла и легла прямо на дорогу.
"Ехала по встречке с ребёнком, посмотрите, в каком состоянии. Сейчас сидит молится. Чуть не угробила своего ребёнка и людей", — комментирует автор ролика.
Однако злоумышленнице удалось в итоге сбежать. Сейчас её разыскивают правоохранители. Сын и пассажирка автомобиля доставлены в больницу. Водитель второй пострадавшей машины от госпитализации отказался.
Ранее Лайф писал, что в Рыбинском районе Красноярского края в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибла медсестра. Водитель медицинского автомобиля не уступил дорогу фуре, в итоге последняя протаранила служебную машину.
VK / Николай Алагулов