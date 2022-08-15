Подростки, устроившие смертельное ДТП со скорой на Урале, до аварии развлекались в сауне
Девушка 16-летнего Дениса, который устроил в Нижнем Тагиле смертельную аварию со скорой помощью, рассказала, что до трагедии её парень вместе с друзьями проводил время в сауне. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Девушка подростка, устроившего смертельное ДТП со скорой в Нижнем Тагиле, рассказала подробности. Видео © Telegram / SHOT
По словам Даши, с которой Денис встречался неделю, он без спроса взял родительские ключи от машины. Причём делал так уже не раз, до этого хотел поехать к ней в Алапаевск. Также произошло и в тот вечер. Подростки веселились, а после решили покататься, однако в итоге их беспечность привела к смерти пяти человек.
Коллега рассказал о попытках спасти фельдшера скорой в Нижнем Тагиле после жуткого ДТП с подростками
Напомним, что пять человек стали жертвами страшной аварии с участием скорой помощи в Нижнем Тагиле. Автомобиль направлялся на вызов, когда в него на высокой скорости влетел "хёндай" с 16-летним подростком за рулём. Парень и трое его пассажиров погибли. Пятой жертвой устроенного подростками ДТП стала 45-летняя фельдшер, которая проработала в скорой 16 лет.