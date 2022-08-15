Подростки, устроившие смертельное ДТП со скорой на Урале, до аварии развлекались в сауне

Девушка 16-летнего Дениса, который устроил в Нижнем Тагиле смертельную аварию со скорой помощью, рассказала, что до трагедии её парень вместе с друзьями проводил время в сауне. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Девушка подростка, устроившего смертельное ДТП со скорой в Нижнем Тагиле, рассказала подробности. Видео © Telegram / SHOT

По словам Даши, с которой Денис встречался неделю, он без спроса взял родительские ключи от машины. Причём делал так уже не раз, до этого хотел поехать к ней в Алапаевск. Также произошло и в тот вечер. Подростки веселились, а после решили покататься, однако в итоге их беспечность привела к смерти пяти человек.