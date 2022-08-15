Причиной отравления жильцов пятиэтажки в Москве стало переустройство системы вентиляции

Причиной отравления жильцов московской пятиэтажки на проспекте 40 лет Октября кроется в незаконном переустройстве вентиляционной системы в ванной комнате, рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

"По предварительным данным, неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной инцидента в многоквартирном доме по адресу проспект 40 лет Октября, 11. В ванной комнате, оборудованной газовым проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием", — указано в сообщении.

Включённый электровентилятор может нарушать естественную вентиляцию в многоэтажке, из-за чего скапливается CO2. К тому же, отметили в ведомстве, в помещении с газовым прибором необходимо иметь подрез в нижней части двери, которого не было в ванной комнате.

На данный момент одна из пострадавших выписалась из больницы. Она рассказала Лайфу, что её дочь до сих пор находится в больнице имени Н.В. Склифосовского.

Пострадавшая рассказала Лайфу о том, как произошло отравление и в каком состоянии находятся она и её дочь. Видео © SHOT