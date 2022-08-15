В Берлине признали, что всё ещё рассчитывают на российский газ
Вице-канцлер Германии Хабек выразил надежду, что поставки газа из России не прекратятся
Немецкий министр энергетики, вице-канцлер Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России полностью не прекратятся. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о планах увеличить газовый сбор в Германии до 2,4 евроцента за 1 кВт/ч с октября этого года.
"Я всё-таки надеюсь, что полного прекращения поставок, не случится. Но если это произойдёт, мы создаём дополнительные возможности по альтернативным закупкам, например инфраструктуру сжиженного газа ", — сообщил Хабек журналистам.
Вместе с тем он констатировал, что для Берлина закончились те времена, когда он строил свою бизнес-модель на основе дешёвого российского газа.
"Эта модель потерпела крах, она не вернётся", — резюмировал чиновник.
Ранее Хабек был вынужден признать, что ситуация с энергоснабжением в ФРГ становится "серьёзной". Он же стал инициатором новых мер экономии. Так, в Германии будут отапливать общественные здания всего до 19 градусов тепла. На этом фоне аналитики японского портала Yahoo News Japan пришли к выводу, что предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России. По словам авторов материала, из-за нехватки энергии многие европейские заводы могут закрыться, возможно, начнётся отключение электроэнергии и в жилых домах, а в конце года европейская экономика может оказаться в рецессии.