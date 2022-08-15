В Берлине признали, что всё ещё рассчитывают на российский газ

Немецкий министр энергетики, вице-канцлер Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России полностью не прекратятся. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о планах увеличить газовый сбор в Германии до 2,4 евроцента за 1 кВт/ч с октября этого года.

"Я всё-таки надеюсь, что полного прекращения поставок, не случится. Но если это произойдёт, мы создаём дополнительные возможности по альтернативным закупкам, например инфраструктуру сжиженного газа ", — сообщил Хабек журналистам.

Вместе с тем он констатировал, что для Берлина закончились те времена, когда он строил свою бизнес-модель на основе дешёвого российского газа.