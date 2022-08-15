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15 августа, 15:32

Из-под завалов после взрыва в ТЦ в Ереване извлекли тело седьмого погибшего

Число погибших после взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" выросло до семи человек. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Из-под завалов извлечено тело ещё одного погибшего. По состоянию на данный момент число погибших достигло семи", — проинформировал он.

Россиянин числится пропавшим без вести после взрыва в ТЦ в Ереване

Россиянин числится пропавшим без вести после взрыва в ТЦ в Ереване

Напомним, что сильный взрыв по адресу Аршакуняц, 15 в Ереване прогремел в воскресенье около 12:30 по московскому времени. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших во время взрыва в "Сурмалу" нет, однако один россиянин числится пропавшим без вести. В понедельник президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском ТЦ.

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"Армянская вендетта"

Алексей Берковиц

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