Из-под завалов после взрыва в ТЦ в Ереване извлекли тело седьмого погибшего
Число погибших после взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" выросло до семи человек. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Из-под завалов извлечено тело ещё одного погибшего. По состоянию на данный момент число погибших достигло семи", — проинформировал он.
Напомним, что сильный взрыв по адресу Аршакуняц, 15 в Ереване прогремел в воскресенье около 12:30 по московскому времени. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших во время взрыва в "Сурмалу" нет, однако один россиянин числится пропавшим без вести. В понедельник президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском ТЦ.
Новости
"Не бейте исподтишка": Отец расплакался во время речи на похоронах убитого шайбой в грудь 14-летнего хоккеиста
сегодня в 15:25
Фанаты из Москвы и Петербурга почтили память Виктора Цоя в годовщину его гибели
сегодня в 15:16
ВСУ возобновили массированный обстрел Энергодара и Запорожской АЭС
сегодня в 15:14