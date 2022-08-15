"Не бейте исподтишка": Отец расплакался во время речи на похоронах убитого шайбой в грудь 14-летнего хоккеиста
Погибшего от удара шайбой 14-летнего хоккеиста СКА похоронили в Петербурге
Похороны 14-летнего хоккеиста СКА в Петербурге. Фото © kp.ru
В Санкт-Петербурге прошли похороны 14-летнего хоккеиста СКА Всеволода Малкова, погибшего от удара шайбой в грудь, пишет kp.ru. Проститься с парнем, помимо близких родственников и друзей, пришли его сокомандники, бывшие партнёры по "Динамо", тренер и руководство клуба.
"Я играл с ним в одном звене в нападении в "Динамо". Умные решения, большая скорость... было в кайф играть с ним. Да и факт того, что его выкупил СКА, — большая редкость для хоккея и подтверждение его таланта", — рассказал друг покойного Олег.
С прощальным словом выступил глава СКА Борис Винокуров. Он отметил, что Сева был настоящим мужчиной в свои 14 лет и что эта дата скорби останется в жизни СКА навсегда. Перед началом возложения цветов к присутствующим обратился и Игорь Малков, отец погибшего.
"Я вас прошу, когда вы выходите на лёд, старайтесь играть честно, открыто. Прикладывайте все усилия. Сильно бросайте шайбу, быстрее всех двигайтесь. И уважайте партнёра, такого же мальчишку. Никогда не бейте исподтишка никого, не пытайтесь травмировать кого-то. Играйте в честный, справедливый хоккей. Играйте смело, всё у вас будет хорошо", — произнёс Малков и не смог сдержать слёз.
Напомним, 14-летний хоккеист скончался 11 августа после трагического инцидента, произошедшего на тренировке команды школы СКА. Причиной смерти стало попадание шайбы в грудь. Отец погибшего раскрыл результаты судмедэкспертизы. Как и ожидалось, специалисты не нашли сердечных патологий у мальчика и подтвердили, что гибель наступила от внешнего воздействия. Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка. Парня похоронили на Смоленском православном кладбище.