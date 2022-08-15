"Не бейте исподтишка": Отец расплакался во время речи на похоронах убитого шайбой в грудь 14-летнего хоккеиста

В Санкт-Петербурге прошли похороны 14-летнего хоккеиста СКА Всеволода Малкова, погибшего от удара шайбой в грудь, пишет kp.ru. Проститься с парнем, помимо близких родственников и друзей, пришли его сокомандники, бывшие партнёры по "Динамо", тренер и руководство клуба.

"Я играл с ним в одном звене в нападении в "Динамо". Умные решения, большая скорость... было в кайф играть с ним. Да и факт того, что его выкупил СКА, — большая редкость для хоккея и подтверждение его таланта", — рассказал друг покойного Олег.

С прощальным словом выступил глава СКА Борис Винокуров. Он отметил, что Сева был настоящим мужчиной в свои 14 лет и что эта дата скорби останется в жизни СКА навсегда. Перед началом возложения цветов к присутствующим обратился и Игорь Малков, отец погибшего.