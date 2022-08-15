ВСУ возобновили массированный обстрел Энергодара и Запорожской АЭС

Украинские войска ведут массированный артобстрел Энергодара. Об этом сообщает в понедельник телеграм-канал городской администрации. Огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре был открыт с противоположной стороны Днепра. Взрывы зафиксированы в непосредственной близости от Запорожской АЭС, спальных микрорайонах и промышленной зоне города.

Напомним, что в минувшие выходные украинские войска продолжили обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС. Кроме того, был нанесён артиллерийский удар по району ТЭС, после чего произошло возгорание травы рядом со станцией. В воскресенье местный житель попал под обстрел, когда выгуливал собаку, и погиб на месте. Ещё одна девушка была доставлена в медучреждение с осколочными ранениями.