ВСУ возобновили массированный обстрел Энергодара и Запорожской АЭС
Украинские войска ведут массированный артобстрел Энергодара. Об этом сообщает в понедельник телеграм-канал городской администрации. Огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре был открыт с противоположной стороны Днепра. Взрывы зафиксированы в непосредственной близости от Запорожской АЭС, спальных микрорайонах и промышленной зоне города.
Артобстрел Энергодара 15 августа. Видео © Telegram / RVvoenkor
"Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС", — сказано в сообщении.
В местных телеграм-каналах сообщается о 15 прилётах в район шестого энергоблока АЭС, эта информация уточняется.
Напомним, что в минувшие выходные украинские войска продолжили обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС. Кроме того, был нанесён артиллерийский удар по району ТЭС, после чего произошло возгорание травы рядом со станцией. В воскресенье местный житель попал под обстрел, когда выгуливал собаку, и погиб на месте. Ещё одна девушка была доставлена в медучреждение с осколочными ранениями.