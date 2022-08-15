Лечащегося от рака хоккеиста Амирова хотели забрать в армию

Нападающего уфимского "Салавата Юлаева" Родиона Амирова, который продолжается бороться с раком, хотели забрать в армию. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Когда прилетел из Германии, ко мне домой пришли, вручили повестку, снимали на камеру при этом. Говорят, через три дня вас забирают. Потом пошёл в военкомат, оформил документы, меня списали", — рассказал Амиров.