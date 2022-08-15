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15 августа, 15:07

Лечащегося от рака хоккеиста Амирова хотели забрать в армию

Нападающего уфимского "Салавата Юлаева" Родиона Амирова, который продолжается бороться с раком, хотели забрать в армию. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Когда прилетел из Германии, ко мне домой пришли, вручили повестку, снимали на камеру при этом. Говорят, через три дня вас забирают. Потом пошёл в военкомат, оформил документы, меня списали", — рассказал Амиров.

У 20-летнего российского хоккеиста Родиона Амирова нашли опухоль головного мозга

У 20-летнего российского хоккеиста Родиона Амирова нашли опухоль головного мозга

Ранее Лайф сообщал, что у 20-летнего Амирова была диагностирована опухоль головного мозга. Сейчас хоккеист продолжает лечение и в скором времени сможет вернуться на лёд.

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ТАСС / ZUMA

Шамиль Гаджиев

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