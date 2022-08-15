Теннисист Медведев рассказал о конфликте с фанатом, который назвал его лузером
Теннисист Даниил Медведев в беседе с французским изданием L'Equipe рассказал подробности конфликта с болельщиком, который назвал его лузером после матча на турнире в Монреале.
"Я никогда не позволю кому-то кричать гадости, не пройду мимо, ничего не ответив. Я подошёл и сказал: "В чём твоя проблема? Ты не должен этого делать", — рассказал Медведев.
Напомним, Медведев поругался с одним из фанатов 11 августа после матча с австралийцем Ником Кирьосом на турнире в Монреале. Перед этим болельщик крикнул первой ракетке мира "лузер", а после разговора ряд фанатов кричал российскому теннисисту "браво".
ТАСС / ЕРА / ANDRE PICHETTE