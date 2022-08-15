НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 15:07

Теннисист Медведев рассказал о конфликте с фанатом, который назвал его лузером

Теннисист Даниил Медведев в беседе с французским изданием L'Equipe рассказал подробности конфликта с болельщиком, который назвал его лузером после матча на турнире в Монреале.

"Я никогда не позволю кому-то кричать гадости, не пройду мимо, ничего не ответив. Я подошёл и сказал: "В чём твоя проблема? Ты не должен этого делать", — рассказал Медведев.

Теннисист Даниил Медведев поругался с болельщиком, назвавшим его лузером

Теннисист Даниил Медведев поругался с болельщиком, назвавшим его лузером

Напомним, Медведев поругался с одним из фанатов 11 августа после матча с австралийцем Ником Кирьосом на турнире в Монреале. Перед этим болельщик крикнул первой ракетке мира "лузер", а после разговора ряд фанатов кричал российскому теннисисту "браво".

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ANDRE PICHETTE

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров