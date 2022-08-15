Финляндия собралась ещё больше укрепить границу с Россией
Премьер Финляндии заявила о планах и дальше укреплять границу с Россией
Власти Финляндии работают над укреплением границы с Россией и готовы в будущем вкладывать ещё больше средств в подготовку к возможным угрозам и наращиванию военного потенциала. Об этом заявила премьер-министр республики Санна Марин в ходе пресс-конференции после встречи с коллегами из стран Северной Европы в Осло.
"Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, мы работаем над его укреплением. Мы вложили очень большую сумму в новые истребители и готовы инвестировать ещё больше в будущем. Поскольку реальность такова, что у страны есть агрессивный сосед, мы не можем быть наивными", — сказала премьер-министр.
Она отметила, что Финляндия тесно работает с НАТО, она не планирует создавать блоки внутри альянса, но готова усиливать взаимодействие с членами организации.
Ранее стало известно, что Эстония и Финляндия хотят создать общую систему ПРО, чтобы "закрыть" Финский залив от России. При этом новый глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что реализовать эту инициативу удастся только после полноценного вступления Хельсинки в Североатлантический альянс.
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