Финляндия собралась ещё больше укрепить границу с Россией

Власти Финляндии работают над укреплением границы с Россией и готовы в будущем вкладывать ещё больше средств в подготовку к возможным угрозам и наращиванию военного потенциала. Об этом заявила премьер-министр республики Санна Марин в ходе пресс-конференции после встречи с коллегами из стран Северной Европы в Осло.

"Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, мы работаем над его укреплением. Мы вложили очень большую сумму в новые истребители и готовы инвестировать ещё больше в будущем. Поскольку реальность такова, что у страны есть агрессивный сосед, мы не можем быть наивными", — сказала премьер-министр.

Она отметила, что Финляндия тесно работает с НАТО, она не планирует создавать блоки внутри альянса, но готова усиливать взаимодействие с членами организации.