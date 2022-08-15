Археологи рассказали об уникальных находках во время раскопок в Херсонесе

Археологи в свой профессиональный праздник рассказали, что крымский Херсонес — это крупнейшее место раскопок в новейшей истории России. Среди главных открытий — предполагаемое место погребения основателя города, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Уже миллионами находки исчисляются. А тех находок, которые будут переданы в музей Херсонеса, уже несколько сотен тысяч. И находки уникальные во многом", — поделилась директор Центра спасательной археологии Наталья Соловьёва.

Обнаружены десятки античных построек, раннехристианских склепов и храмов. В будущем в Крыму появится историко-культурный кластер, добавила специалист. Кроме того, в Смоленскую область отправилась археологическая экспедиция Эрмитажа. Там, на реке Сертейка, найдены древние артефакты, такие как чаши из ясеня, ложки из клёна и кремневые ножи. Эксперты установили, что за два тысячелетия до Рождества Христова дома на этой территории ставили над водой, на сваях.

Есть работа у российских археологов и за рубежом. В Сирии предстоит восстановить древнюю Пальмиру, Триумфальную арку которой взорвали террористы. Осенью впервые в истории начнутся детальные исследования всей этой территории.

Не забывают археологи и готовить себе смену. Рядом с Санкт-Петербургом почти 50 волонтёров приняли участие в раскопках. Полевую школу открыл Институт истории материальной культуры РАН при поддержке Фонда Истории Отечества. Здесь прошли лекции, экскурсии для участников программы по изучению каменного века.