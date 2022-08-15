Археологи рассказали об уникальных находках во время раскопок в Херсонесе
Археологи в свой профессиональный праздник рассказали, что крымский Херсонес — это крупнейшее место раскопок в новейшей истории России. Среди главных открытий — предполагаемое место погребения основателя города, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
"Уже миллионами находки исчисляются. А тех находок, которые будут переданы в музей Херсонеса, уже несколько сотен тысяч. И находки уникальные во многом", — поделилась директор Центра спасательной археологии Наталья Соловьёва.
Обнаружены десятки античных построек, раннехристианских склепов и храмов. В будущем в Крыму появится историко-культурный кластер, добавила специалист. Кроме того, в Смоленскую область отправилась археологическая экспедиция Эрмитажа. Там, на реке Сертейка, найдены древние артефакты, такие как чаши из ясеня, ложки из клёна и кремневые ножи. Эксперты установили, что за два тысячелетия до Рождества Христова дома на этой территории ставили над водой, на сваях.
Есть работа у российских археологов и за рубежом. В Сирии предстоит восстановить древнюю Пальмиру, Триумфальную арку которой взорвали террористы. Осенью впервые в истории начнутся детальные исследования всей этой территории.
Не забывают археологи и готовить себе смену. Рядом с Санкт-Петербургом почти 50 волонтёров приняли участие в раскопках. Полевую школу открыл Институт истории материальной культуры РАН при поддержке Фонда Истории Отечества. Здесь прошли лекции, экскурсии для участников программы по изучению каменного века.
Ранее Лайф писал, что на берегу острова Русский во Владивостоке нашли два фрагмента рёбер ихтиозавра возрастом 230–240 миллионов лет. Находки займут достойное место в экспозиции Приморского океанариума после детального изучения и анализа учёных.
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