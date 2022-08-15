"Робопёс" с гранатомётом на спине прогулялся по форуму "Армия-2022"

На международном форуме "Армия-2022" внимание гостей привлёк робот-собака с гранатомётом на спине, который способен вести прицельный огонь. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

На "Армии-2022" представили робота-собаку с гранатомётом. Видео © t.me / Zvezdanews

Разработка принадлежит российской инжиниринговой компании АО "Интеллект машин", которая работает в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта. Как сообщил журналистам представитель организации, "пёс" может действовать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов.

Это далеко не единственное достоинство "собаки с гранатомётом". Она может принимать участие и в боевых действиях. К примеру, для ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, а также для транспортировки оружия и боеприпасов.