"Робопёс" с гранатомётом на спине прогулялся по форуму "Армия-2022"
На форуме "Армия-2022" представили робота-собаку с гранатомётом
На международном форуме "Армия-2022" внимание гостей привлёк робот-собака с гранатомётом на спине, который способен вести прицельный огонь. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".
На "Армии-2022" представили робота-собаку с гранатомётом. Видео © t.me / Zvezdanews
Разработка принадлежит российской инжиниринговой компании АО "Интеллект машин", которая работает в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта. Как сообщил журналистам представитель организации, "пёс" может действовать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов.
Это далеко не единственное достоинство "собаки с гранатомётом". Она может принимать участие и в боевых действиях. К примеру, для ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, а также для транспортировки оружия и боеприпасов.
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Кадр из видео / t.me / Zvezdanews