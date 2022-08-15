Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырёх доз вакцины

Глава американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заразился ковидом. Гендиректор несколько раз прививался препаратом Pfizer-BioNTech, однако и это не помогло ему уберечься от вируса. О своём самочувствии Бурла рассказал в "Твиттере".

"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо, при этом у меня лёгкие симптомы", — написал он.

Бурла отметил, что сейчас он находится на самоизоляции, для лечения заболевания принимает противовирусный препарат Paxlovid, разработанный его компанией.