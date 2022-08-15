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15 августа, 14:46

Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырёх доз вакцины

Глава американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заразился ковидом. Гендиректор несколько раз прививался препаратом Pfizer-BioNTech, однако и это не помогло ему уберечься от вируса. О своём самочувствии Бурла рассказал в "Твиттере".

"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо, при этом у меня лёгкие симптомы", — написал он.

Бурла отметил, что сейчас он находится на самоизоляции, для лечения заболевания принимает противовирусный препарат Paxlovid, разработанный его компанией.

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Напомним, ранее гендиректор Pfizer сообщил о начале новой волны ковида в мире. Он отметил, что штамм "омикрон" сложнее контролировать, чем другие варианты коронавируса. Однако израильские учёные доказали, что вакцина снижает шансы попасть в больницу или умереть.

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ТАСС / JOHN THYS / POOL

Александра Васильева
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