Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырёх доз вакцины
Глава американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заразился ковидом. Гендиректор несколько раз прививался препаратом Pfizer-BioNTech, однако и это не помогло ему уберечься от вируса. О своём самочувствии Бурла рассказал в "Твиттере".
"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо, при этом у меня лёгкие симптомы", — написал он.
Бурла отметил, что сейчас он находится на самоизоляции, для лечения заболевания принимает противовирусный препарат Paxlovid, разработанный его компанией.
Напомним, ранее гендиректор Pfizer сообщил о начале новой волны ковида в мире. Он отметил, что штамм "омикрон" сложнее контролировать, чем другие варианты коронавируса. Однако израильские учёные доказали, что вакцина снижает шансы попасть в больницу или умереть.
ТАСС / JOHN THYS / POOL