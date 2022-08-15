НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 14:38

Главные враги фермеров: Названы два самых опасных вредителя сельхозкультур в этом году

Эксперт Белов назвал клещей и саранчу бедой аграриев в этом году

В этом году в России клещи и саранча стали головной болью фермеров. Насекомые быстро размножаются и теперь заражают не только сады, но и посевы зерновых. Об этом пишут "Вести Подмосковья".

"Если раньше клещ наносил ущерб главным образом садам и виноградникам, то сейчас данный тип вредителей всё шире распространяется на полевых культурах. Это может быть связано как с изменениями климата, так и с трансформацией самой структуры земледелия", говорит начальник отдела развития продуктов АО Фирма "Август" Дмитрий Белов.

По его словам, особенно активны зимний зерновой красноногий клещ и микроскопический злаковый клещ. Первого — можно заметить при осмотре растений, второго — только с помощью бинокуляра. Уничтожать таких вредителей нужно вместе с отложенными ими яйцами, например, химикатами с содержанием абамектина.

Этим летом юг России сильно страдал от саранчи. Важно вовремя обработать места её обитания. Нужно обратить внимание на балки, овраги и заросли камыша. Хотя такие места труднодоступны, но именно там обустраивается саранча.

Учёные создали саранчу-киборга, способную "слышать" онкологию

Учёные создали саранчу-киборга, способную "слышать" онкологию

Ранее Лайф писал, что Краснодарский край переживает нашествие саранчи. Справляться с огромным количеством насекомых при помощи химикатов получается с трудом из-за того, что рядом водоохранная зона, там дезинсекция запрещена.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров