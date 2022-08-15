В России стартовали конкурсы "От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности"

Сегодня стартовал приём заявок для участия во Всероссийской просветительской экспедиции "От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности", приуроченной к 20-летию Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" — одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Экспедиция реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Отобранные на основе конкурса историки, психологи, культурологи, этнографы, политологи, филологи, социологи, журналисты и другие специалисты в сфере гуманитарных и социальных наук в составе межрегиональной научно-исследовательской проектной группы отправятся к лучшим педагогам страны, чтобы собрать их уникальные авторские практики, методики и технологии формирования гражданской идентичности подрастающего поколения. Педагоги – носители практик также будут отобраны на основе состязания. Конкурсы продлятся до 30 сентября 2022 года. Оставить свои заявки можно на сайте проекта.

"Для молодых учёных — специалистов университетов и аспирантов — экспедиция даст возможность получить ценный опыт работы в междисциплинарных исследованиях, которые в дальнейшем могут стать фундаментом для их научной деятельности. Ожидаем, что экспедиция, направленная на объединение ресурсов науки, широкой практики и просветительства, станет частью вклада в развитие российского образования и педагогики", — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Символ Всероссийской просветительской экспедиции "От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности" выбрали члены сообщества Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия". Им стала птица общероссийской гражданской идентичности — собирательный образ птиц из всех уголков страны, отражающий единство духа народов России.