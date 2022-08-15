НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 14:29

В России стартовали конкурсы "От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности"

Сегодня стартовал приём заявок для участия во Всероссийской просветительской экспедиции "От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности", приуроченной к 20-летию Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" — одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Экспедиция реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Отобранные на основе конкурса историки, психологи, культурологи, этнографы, политологи, филологи, социологи, журналисты и другие специалисты в сфере гуманитарных и социальных наук в составе межрегиональной научно-исследовательской проектной группы отправятся к лучшим педагогам страны, чтобы собрать их уникальные авторские практики, методики и технологии формирования гражданской идентичности подрастающего поколения. Педагоги носители практик также будут отобраны на основе состязания. Конкурсы продлятся до 30 сентября 2022 года. Оставить свои заявки можно на сайте проекта.

"Для молодых учёных специалистов университетов и аспирантов экспедиция даст возможность получить ценный опыт работы в междисциплинарных исследованиях, которые в дальнейшем могут стать фундаментом для их научной деятельности. Ожидаем, что экспедиция, направленная на объединение ресурсов науки, широкой практики и просветительства, станет частью вклада в развитие российского образования и педагогики", отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Символ Всероссийской просветительской экспедиции "От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности" выбрали члены сообщества Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия". Им стала птица общероссийской гражданской идентичности — собирательный образ птиц из всех уголков страны, отражающий единство духа народов России.

Победители четвёртого сезона "Лидеров России" вступили в клуб "Эльбрус"

Победители четвёртого сезона "Лидеров России" вступили в клуб "Эльбрус"

А в Пятигорске торжественно открылся Всероссийский молодёжный форум "Машук-2022". В этом году он собрал не только участников из РФ, но и гостей из Донбасса и Запорожья. Главной темой мероприятия станет Год культурного наследия народов России. Образовательная программа включает лектории, мастер-классы, кейсы социальной направленности. Акцент будет сделан и на практической части. Полученные знания позволят участникам создавать свои проекты.

Обложка ©

VK / Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия"

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров