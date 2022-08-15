Гончаренко не считает возвращение в "Урал" шагом назад в тренерской карьере
Новоиспечённый главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе заявил, что не считает своё возвращение в стан "шмелей" шагом назад в своей тренерской карьере.
"Я не считаю, что для тренера это (возвращение в команду, в которой он уже работал. — Прим. Лайфа) шаг назад, это нормальная ситуация, когда ты вот так идёшь по тренерской карьере. Мы уже наметили план, что нам нужно делать. Пока трансферное окно есть, нужно посмотреть, кого можем пригласить, чтобы усилить команду. Понятно, что тренерская работа должна идти ежедневно, чтобы улучшить команду", — заявил Гончаренко.
Специалист также заметил, что соскучился по ежедневной тренерской работе, а "Урал" — знакомый для него клуб, поэтому он не так долго раздумывал над предложением клуба из Екатеринбурга.
Ранее Лайф сообщал, что Виктор Гончаренко стал новым главным тренером "Урала". До этого он был наставником клуба из Екатеринбурга в 2015 году.
ФК "Урал"