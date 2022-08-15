Гончаренко не считает возвращение в "Урал" шагом назад в тренерской карьере

"Я не считаю, что для тренера это (возвращение в команду, в которой он уже работал. — Прим. Лайфа) шаг назад, это нормальная ситуация, когда ты вот так идёшь по тренерской карьере. Мы уже наметили план, что нам нужно делать. Пока трансферное окно есть, нужно посмотреть, кого можем пригласить, чтобы усилить команду. Понятно, что тренерская работа должна идти ежедневно, чтобы улучшить команду", — заявил Гончаренко.