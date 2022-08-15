Первый полёт импортозамещённого самолёта SSJ 100 назначен на середину 2023 года

Первый полёт самолёта SSJ 100, которым планируется заместить иностранные Boeing и Airbus, состоится уже в середине 2023 года, рассказал журналистам на полях форума "Армия-2022" глава Объединённой авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полёт полностью импортозамещённого SSJ 100. Так, чтобы отлетать программу основных изменений. К концу года начать его серийные поставки в авиакомпании", — поделился планами Слюсарь.

Он также подчеркнул, что задача ОАК — синхронизировать процесс выбытия из российского авиапарка иностранных самолётов и поставки SSJ и МС-21, чтобы количество единиц в штате осталось неизменным. К тому же ОАК собирается поддерживать лётную годность всех используемых сейчас самолётов. В том числе планируется замена российско-французских двигателей SaM-146 на отечественные ПД-8.