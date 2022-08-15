Постпред РФ при МАГАТЭ назвал заявление 40 стран по Запорожской АЭС ангажированным

Заявление от более чем 40 стран по Запорожской атомной электростанции, которое опубликовало представительство ЕС при организациях ООН в Вене, ангажировано и может лишь побудить Киев к дальнейшим обстрелам объекта. Об этом сообщил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов в ответ на призыв этих государств передать контроль над ЗАЭС Украине.

По его словам, в заявлении, посвящённом ситуации на ЗАЭС, нет упоминаний фактов о систематических обстрелах станции со стороны ВСУ. Как считает дипломат, авторы документа должны были упомянуть это хотя бы в нейтральном ключе.

"Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом, пусть даже в нейтральном ключе, — этого нет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ульянов считает, что это говорит о пропагандистском характере заявления. По его мнению, авторы письма таким образом хотели привлечь к себе внимание на венской площадке ООН, но попытка оказалась неудачной.