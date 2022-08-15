Врач поставила точку в споре, что вреднее — хлеб или картофель
Врач Горяйнова поставила точку в споре, что вреднее — хлеб или картофель
Жареный картофель и белый хлеб, испечённый из пшеничной муки, практически не несут никакой пользы и при этом обладают высоким гликемическим индексом, а потому могут быть противопоказаны людям с диабетом. Об этом предупредила врач – терапевт-нутрициолог, кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова.
"Когда мы едим термически обработанный картофель, можно сказать, что мы едим сахар. Всеми любимые пюре, картофель фри — это блюда, которые могут привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно когда уже есть нарушения метаболизма", — рассказала врач порталу "Доктор Питер".
Она объяснила, что картофель лучше готовить в кожуре, используя при этом минимум воды. В противном случае во время более серьёзной тепловой обработки соединения крахмала в клубне разрушатся и продукт станет быстрым углеводом. Горяйнова отметила, что гликемический индекс глюкозы равен 100, а картофеля фри — 97. У цельнозернового хлеба индекс меньше — 70–75 единиц, но всё же это достаточно много для людей с нарушенным обменом веществ.
Если сравнивать эти два продукта, то картофель будет полезнее, говорит врач. Овощ богат микроэлементами и витаминами, а хлеб такими качествами похвастаться не может. По словам медика, для приготовления изделий из пшеничной муки зерно проходит шлифовку и теряет почти все полезные свойства. Поэтому продукты из муки высшего сорта не имеют большой ценности для организма. И такой хлеб гораздо вреднее, чем цельнозерновой, особенно для людей с диабетом.
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