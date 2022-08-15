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15 августа, 14:48

"Это не урок истории": Ибрагим-паша из "Великолепного века" объяснился за ляпы в сериале

Ибрагим-паша из "Великолепного века" высказался о ляпах в сериале

<p>Постер "Великолепного века" © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2211951/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a></p>

Постер "Великолепного века" © Kinopoisk

Турецкий актёр Окан Ялабык, получивший огромную популярность благодаря сериалу "Великолепный век", ответил на критику по поводу исторических ляпов. В документальном фильме "Создание легенды" исполнитель роли Ибрагима-паши напомнил, что картина несёт развлекательный контент, а не является уроком истории. Внимание на его слова обратила Teleprogramma.pro.

"Конечно, это не урок истории! Но люди, ничего не знающие об османах, сейчас проявили интерес к тому периоду. Думаю, это одна из лучших сторон нашего проекта", — отметил актёр.

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Николь Вербер

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