"Это не урок истории": Ибрагим-паша из "Великолепного века" объяснился за ляпы в сериале

Турецкий актёр Окан Ялабык, получивший огромную популярность благодаря сериалу "Великолепный век", ответил на критику по поводу исторических ляпов. В документальном фильме "Создание легенды" исполнитель роли Ибрагима-паши напомнил, что картина несёт развлекательный контент, а не является уроком истории. Внимание на его слова обратила Teleprogramma.pro.

"Конечно, это не урок истории! Но люди, ничего не знающие об османах, сейчас проявили интерес к тому периоду. Думаю, это одна из лучших сторон нашего проекта", — отметил актёр.