Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле в ДНР
Евгений Новиков. Обложка © vk.com / Общественная палата Алтайского края
Зампред Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб при обстреле Шахтёрска в Донецкой Народной Республике. Как сообщил ТАСС председатель организации Юрий Шамков, трагедия произошла ещё в июле, но опознать погибшего смогли не так давно.
"Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтёрской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтёрском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул", — сообщил он.
Новиков отправился в ДНР впервые. Как рассказал Шамков, он был достойным человеком, Общественная палата выступит с инициативой о его награждении.
Ранее Лайф сообщал, что житель Донецка подорвался на сброшенной ВСУ мине "Лепесток". Всё случилось в Кировском районе города на улице Красная Заря.