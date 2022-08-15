Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле в ДНР

Зампред Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб при обстреле Шахтёрска в Донецкой Народной Республике. Как сообщил ТАСС председатель организации Юрий Шамков, трагедия произошла ещё в июле, но опознать погибшего смогли не так давно.

"Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтёрской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтёрском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул", — сообщил он.