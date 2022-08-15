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Опубликовано 15 августа 2022, 15:01
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Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле в ДНР

Евгений Новиков. Обложка © vk.com / Общественная палата Алтайского края

Евгений Новиков. Обложка © vk.com / Общественная палата Алтайского края

Зампред Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб при обстреле Шахтёрска в Донецкой Народной Республике. Как сообщил ТАСС председатель организации Юрий Шамков, трагедия произошла ещё в июле, но опознать погибшего смогли не так давно.

"Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтёрской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтёрском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул", — сообщил он.

Новиков отправился в ДНР впервые. Как рассказал Шамков, он был достойным человеком, Общественная палата выступит с инициативой о его награждении.

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Оксана Попова
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