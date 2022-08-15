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15 августа, 11:04

Пять мирных жителей погибли при обстрелах Донецка со стороны ВСУ

<p>Последствия обстрела Донецка, в результате которого погиб мужчина. Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/dnronline/75095" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "ДНР Онлайн"</a></p>

Последствия обстрела Донецка, в результате которого погиб мужчина. Фото © Телеграм-канал "ДНР Онлайн"

В результате обстрелов Донецка со стороны Вооружённых сил Украины сегодня, 15 августа, погибло пять мирных жителей. Такие данные приводит штаб территориальной обороны ДНР.

Так, трое погибших — в Куйбышевском районе города, в результате удара по Кировскому району погибла женщина, ещё один мужчина стал жертвой обстрела Петровского района.

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А 13 августа стало известно об обстреле со стороны ВСУ Донецкого механического завода, находящегося в Куйбышевском районе.

Александра Вишнякова

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