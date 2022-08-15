Пять мирных жителей погибли при обстрелах Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрелов Донецка со стороны Вооружённых сил Украины сегодня, 15 августа, погибло пять мирных жителей. Такие данные приводит штаб территориальной обороны ДНР.

Так, трое погибших — в Куйбышевском районе города, в результате удара по Кировскому району погибла женщина, ещё один мужчина стал жертвой обстрела Петровского района.