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15 августа, 15:16

Фанаты из Москвы и Петербурга почтили память Виктора Цоя в годовщину его гибели

Сегодня поклонники Виктора Цоя по всей России вспоминают своего кумира. Десятки фанатов советского рок-музыканта собрались в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы почтить память лидера группы "Кино", со дня смерти которого прошло уже 32 года.

Фанаты Виктора Цоя в Москве и Петербурге почтили его память. Видео © LIFE

Жители и гости Северной столицы приехали к могиле рокера на Богословское кладбище. Они принесли цветы и памятные вещи, в том числе платки и значки с портретами певца. А в главном городе России фанаты собрались на Арбате, где расположена стена Цоя. Там же разместили музыкальную аппаратуру и устроили настоящий концерт — вспомнили весь репертуар ушедшего лидера группы "Кино".

Четыре истории про Виктора Цоя, о которых многие не слышали

Четыре истории про Виктора Цоя, о которых многие не слышали

Виктору Цою 21 июня исполнилось бы 60 лет. Жизнь рок-звезды трагически оборвалась 15 августа 1990 года в автокатастрофе под Ригой. В день рождения Цоя Лайф вспоминал самые яркие его высказывания.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

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