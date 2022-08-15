Фанаты из Москвы и Петербурга почтили память Виктора Цоя в годовщину его гибели

Сегодня поклонники Виктора Цоя по всей России вспоминают своего кумира. Десятки фанатов советского рок-музыканта собрались в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы почтить память лидера группы "Кино", со дня смерти которого прошло уже 32 года.

Фанаты Виктора Цоя в Москве и Петербурге почтили его память. Видео © LIFE

Жители и гости Северной столицы приехали к могиле рокера на Богословское кладбище. Они принесли цветы и памятные вещи, в том числе платки и значки с портретами певца. А в главном городе России фанаты собрались на Арбате, где расположена стена Цоя. Там же разместили музыкальную аппаратуру и устроили настоящий концерт — вспомнили весь репертуар ушедшего лидера группы "Кино".