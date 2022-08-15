Россиянин числится пропавшим без вести после взрыва в ТЦ в Ереване
Среди без вести пропавших после взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" есть гражданин России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Согласно последним данным, 17 человек числятся пропавшими без вести, один из них — гражданин РФ, другой — гражданин Ирана", — сказал он.
После ЧП более 60 человек были госпитализированы, в настоящий момент в больнице из них остаются 13 пациентов. Как сообщили ТАСС в российском посольстве, в числе пострадавших нет граждан РФ.
"По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших во время взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" нет. Данная информация уточняется. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом Армении, медучреждениями, куда были доставлены пострадавшие, а также с МЧС", — сказали в дипломатическом ведомстве.
Напомним, вчера на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.
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ТАСС / Александр Патрин