Россиянин числится пропавшим без вести после взрыва в ТЦ в Ереване

Среди без вести пропавших после взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" есть гражданин России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Согласно последним данным, 17 человек числятся пропавшими без вести, один из них — гражданин РФ, другой — гражданин Ирана", — сказал он.

После ЧП более 60 человек были госпитализированы, в настоящий момент в больнице из них остаются 13 пациентов. Как сообщили ТАСС в российском посольстве, в числе пострадавших нет граждан РФ.