Петербургские единороссы внесли в Госдуму поправки в законопроект о едином операторе цифровой рекламы 21320 21320 Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Депутаты "Единой России", представляющие Санкт-Петербург в Госдуме, выступили за доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы. Парламентарии Сергей Боярский, Михаил Романов, Александр Тетердинко и Николай Цед предложили ряд поправок ко второму чтению документа. Изменения подготовлены совместно с правительством Северной столицы и участниками рынка.

"Поправки учитывают баланс сохранения концепции закона, а также позиции города, подготовленной по поручению губернатора Александра Беглова. Петербургу важно сохранить конкурентный рынок наружной рекламы, доходы бюджета, а также рабочие места в отрасли", — прокомментировал внесение поправок Михаил Романов в своём телеграм-канале.

Единороссы, в частности, предлагают убрать из законопроекта положение, которое даёт единому оператору право заключать договор на использование земельных участков и другой недвижимости сроком на 30 лет. Депутаты считают, что эта норма станет непреодолимым барьером для других участников рынка, а монополисту даст необоснованное преимущество.

Авторы поправок также считают необходимым обязать единого оператора устанавливать и эксплуатировать рекламные конструкции в соответствии с правилами, утверждёнными местными властями. Ещё одна поправка касается получения соответствующего разрешения на такую деятельность. Без этого, по мнению депутатов, в случае выявления нарушений к владельцам конструкций невозможно будет применить меры административного воздействия.

Парламентарии отдельно учли особенности размещения рекламы на объектах культурного наследия (это особенно важно для Петербурга), а также на многоквартирных домах.

Для сохранения конкурентной среды на рынке авторы поправок предложили установить предельный объём мест размещения рекламных конструкций, предоставляемых единому оператору без торгов, — 10% от общего количества таких мест на участке земли или объекте недвижимости.

Напомним, законопроект, предусматривающий создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций, депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении 15 июля. Документ вызвал серьёзные опасения в предпринимательской среде. Эксперты считают, что эти законодательные инициативы могут негативно повлиять на сложившийся рынок цифровых рекламных конструкций и даже уничтожить отрасль. 9 августа проект закона обсудили на площадке "Единой России" в Петербурге. Участники дискуссии сошлись во мнении, что инициативу в таком виде принимать нельзя — документ нуждается в доработке.

"Мы профессионально обсудили этот вопрос, и все едины во мнении. Уверен, что голос Петербурга в этом вопросе будет услышан", — отметил секретарь реготделения партии, депутат Госдумы Сергей Боярский по итогам встречи.

Предложенные единороссами коррективы рассмотрит Комитет Госдумы по экономической политике.

Авторы Александра Вишнякова