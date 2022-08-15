Российский бизнес OBI продали новому владельцу всего за 600 рублей

Российское подразделение немецкой сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI продали всего за 600 рублей. Об этом новый владелец компании Йозеф Лиокумович рассказал в интервью Forbes.

"Да, 600 рублей. До пандемии речь шла о 100 миллионах евро. Нельзя сказать, что этот бизнес ушёл за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но её надо поставить на ноги", — отметил бизнесмен.

По его словам, в прошлом году компания потерпела убытки в размере 2,5 миллиарда рублей, а в нынешнем на ситуацию повлияло закрытие магазинов. При этом Лиокумович добавил, что долги перед материнской компанией погашены. Ранее задолженность составляла свыше 30 миллионов евро.

"Есть ещё иски по долгам от российских компаний, которые подавались до моего прихода, с ними мы разбираемся. Многие договоры, которые привели к искам, были заключены против интересов нашей компании. Например, стоимость аренды у нас превышает рыночную на 28%, товары закупались дороже, чем они продаются в рознице. Такие вещи невозможны, конечно", — рассказал новый владелец.