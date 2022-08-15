"Без подвохов": В ОКР назвали слова Макларена об отстранении россиян "процессом отрезвления"

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и бывший руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов отреагировал на слова экс-главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о несправедливости отстранения российских спортсменов. Об этом пишет "Матч ТВ".

"Думаю, что это заявление о допуске россиян он сделал искренне, без подвохов. Это надо рассматривать как процесс отрезвления. Надеюсь, что дальше последуют подобные заявления и от других функционеров", — заявил Смирнов.