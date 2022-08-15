"Без подвохов": В ОКР назвали слова Макларена об отстранении россиян "процессом отрезвления"
Почётный президент ОКР назвал искренними слова Макларена об отстранении российских атлетов
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и бывший руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов отреагировал на слова экс-главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о несправедливости отстранения российских спортсменов. Об этом пишет "Матч ТВ".
"Думаю, что это заявление о допуске россиян он сделал искренне, без подвохов. Это надо рассматривать как процесс отрезвления. Надеюсь, что дальше последуют подобные заявления и от других функционеров", — заявил Смирнов.
Он также отметил, что без участия представителей России нельзя считать спортсменов из других стран лучшими в мире, что вполне возможно и понимает Макларен. Однако сейчас он не обладает такой силой внушения, чтобы подобные заявления начали делать чиновники из международных организаций.
Ранее автор скандального доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от международных стартов на фоне событий на Украине. По мнению заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, это заявление может привести к скорейшему возвращению наших атлетов на международные турниры.
Getty Images / Chris So / Toronto Star