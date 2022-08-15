ВСУ за два часа нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины за последние два часа нанесли около 25 ударов из гаубиц M777 по Энергодару и району Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"За последние два часа по мирному городу — району ЗАЭС и жилым кварталам — нанесено около 25 ударов тяжёлой артиллерии из орудий 777", — написал Рогов в телеграм-канале.