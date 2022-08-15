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15 августа, 15:32

ВСУ за два часа нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины за последние два часа нанесли около 25 ударов из гаубиц M777 по Энергодару и району Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"За последние два часа по мирному городу — району ЗАЭС и жилым кварталам — нанесено около 25 ударов тяжёлой артиллерии из орудий 777", написал Рогов в телеграм-канале.

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Напомним, сегодня, 15 августа, стало известно, что украинские войска ведут массированный артобстрел Энергодара. Огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре был открыт с противоположной стороны Днепра. Взрывы зафиксированы в непосредственной близости от Запорожской АЭС, в спальных микрорайонах и промышленной зоне города.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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