ВСУ за два часа нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС
Вооружённые силы Украины за последние два часа нанесли около 25 ударов из гаубиц M777 по Энергодару и району Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"За последние два часа по мирному городу — району ЗАЭС и жилым кварталам — нанесено около 25 ударов тяжёлой артиллерии из орудий 777", — написал Рогов в телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 15 августа, стало известно, что украинские войска ведут массированный артобстрел Энергодара. Огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре был открыт с противоположной стороны Днепра. Взрывы зафиксированы в непосредственной близости от Запорожской АЭС, в спальных микрорайонах и промышленной зоне города.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ