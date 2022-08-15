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Опубликовано 15 августа 2022, 15:32

ВСУ за два часа нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины за последние два часа нанесли около 25 ударов из гаубиц M777 по Энергодару и району Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"За последние два часа по мирному городу — району ЗАЭС и жилым кварталам — нанесено около 25 ударов тяжёлой артиллерии из орудий 777", написал Рогов в телеграм-канале.

Кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС
Кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС

Напомним, сегодня, 15 августа, стало известно, что украинские войска ведут массированный артобстрел Энергодара. Огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре был открыт с противоположной стороны Днепра. Взрывы зафиксированы в непосредственной близости от Запорожской АЭС, в спальных микрорайонах и промышленной зоне города.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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