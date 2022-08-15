Кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС Оглавление Запорожская АЭС на карте Чем обстреляли Запорожскую АЭС Сериал "Чернобыль" Загоризонтная позиция стрелков Чем ответит Россия С начала августа Запорожская атомная электростанция подверглась десяткам ударов ВСУ. Ситуация остаётся под контролем Армии России, но противник наращивает агрессию. 22306 22306 Ситуация на Запорожской АЭС. Обложка © ТАСС / AP Photo

Запорожская АЭС на карте

14 августа украинские военные обстреляли Энергодар (город, где находится Запорожская АЭС) из 152-миллиметровой американской гаубицы, базирующейся в Никополе. Один из снарядов упал недалеко от ТЭЦ и корпусов ЗАЭС.

С начала августа украинские военные применили по объекту десятки ударных беспилотников и ракет из РСЗО. Только за последние дни зафиксировано свыше десяти ударов. Ещё в начале августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, назвав их неприемлемыми. И хотя на заседании Совбеза ООН он сказал, что, пока прямой угрозы нет, ситуация может измениться в любой момент. Вызывают опасения как действия Киева, так и позиция Запада. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад делает всё, чтобы не допустить специалистов МАГАТЭ на территорию ЗАЭС. Обстановка тем временем продолжает накаляться.

Запорожье продолжает оставаться основным пунктом пересечения границы для беженцев. Фото © Getty Images / Madeleine Kelly / SOPA Images / LightRocket

15 августа экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что ВСУ готовят теракт на Запорожской АЭС. Ситуацию прокомментировал член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов, который упрекнул руководство ООН в преступном бездействии по поводу угрозы возможной ядерной катастрофы.

Чем обстреляли Запорожскую АЭС

Как правило, украинские военные обстреливали Запорожскую АЭС из 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777. Также в обстрелах были задействованы советские буксируемые гаубицы Д-20 калибра 152 миллиметра и Д-30 калибра 122 миллиметра.

Несколько дней назад власти Запорожья насчитали десятки беспилотников и ракет, выпущенных ВСУ по ЗАЭС. На фоне атак была усилена противовоздушная защита станции. 11 августа российские средства ПВО перехватили ракеты и БПЛА, запущенные в направлении станции, после чего огневые позиции противника были подавлены ответным огнём. В ночь на 7 августа ВСУ произвели обстрел ЗАЭС с помощью РСЗО "Ураган" с использованием кассетных боеприпасов. Тогда осколки и ракетный ускоритель упали в четырёхстах метрах от действующего реактора.

Российский военнослужащий у Запорожской АЭС. Фото © ТАСС / AP Photo

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что агрессия в адрес ядерного объекта не идёт на спад и всё чаще ВСУ используют для обстрелов американские РСЗО HIMARS. За счёт того что это оружие относится к высокоточным, у военных Украины есть возможность поражать цели с точностью до метра.

HIMARS считаются высокоточным оружием, потому и применяются, чтобы точнее и лучше попадать в цель. Запуски согласуются с США. Это ни для кого не секрет Алексей Леонков Военный эксперт

Сериал "Чернобыль"

При работе любой АЭС существует опасность выброса радиоактивных веществ. Специалистами разработан комплекс мер для предотвращения возможной катастрофы на ЗАЭС. Он включает в себя четыре барьера безопасности, которые поэтапно задерживают радиоактивные примеси.

Также с учётом внештатных ситуаций, которые включают в себя удары по АЭС извне, электростанция защищена специальным куполом. Он способен выдержать ударную волну с давлением в 30 кПа, а также удар от падающего со скоростью 200 м/с двадцатитонного самолёта. Однако ракетный удар представляет собой реальную угрозу, которую защита может и не выдержать. Следует учитывать, что не менее опасны хранилища ядерных отходов, находящиеся на территории комплекса. Если ракета ударит по ним, чернобыльская катастрофа покажется детской сказкой.

— Здесь есть несколько уровней защиты, но удары террористов Зеленского могут привести к аварийной остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Это то, что они пытаются сделать, — сообщил ранее член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

С учётом того, что подобная катастрофа представляет собой угрозу не только для России и Украины, но и для всего мира (Чернобыль отразился на безопасности стран, расположенных в другом полушарии), возникает вопрос, зачем США нужно обострение вокруг Запорожской АЭС?

Загоризонтная позиция стрелков

Военный эксперт Константин Сивков считает, что в связи с успешным продвижением Армии России чередой поражений ВСУ и грядущим референдумом в Запорожье (неделю назад глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении к России) США хотят экстренно вмешаться в ситуацию, чтобы запустить удобный для них сценарий.

— Зеленский мало что предпринимает без санкций США. Запад сейчас заинтересован в эскалации конфликта и недопущении развала ВСУ Константин Сивков Военный эксперт

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Лайфом подчеркнул, что опасные провокации связаны не в последнюю очередь с так называемой войной имиджей.

— Украина делает то, что скажут в США, а те в свою очередь хотят как можно жёстче изобразить Россию в негативном свете, будто именно наша армия стреляет по Запорожской АЭС Алексей Леонков Военный эксперт

Несмотря на абсурдность действий, ставящих под угрозу весь мир, это не импульсивное решение США. Это попытка с помощью грязных методов затянуть и усугубить украинский конфликт — сделать так, чтобы Армия России, ведущая успешное наступление, увязла в ликвидации последствий возможного взрыва на АЭС, на что уйдут время и колоссальные ресурсы.

Как отмечал ранее политолог и экономист Иван Лизан, Киев работает на ближайшую перспективу в свете надвигающейся зимы.

— Задача максимум для Киева — вынудить Россию уйти с территории атомной станции и запустить на ней все шесть энергоблоков. Это позволит Киеву с меньшими проблемами пережить холодное время года и даже заработать на экспорте электричества в Евросоюз, — пояснил политолог и экономист Иван Лизан.

Ещё в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил доход от продажи электроэнергии в ЕС в 70 млрд гривен в год. Поставки в ЕС могут составить до 2,5 ГВт. Один ГВт способен обеспечить электроэнергией свыше 700 тысяч многоэтажных домов.

Чем ответит Россия

Как отмечают эксперты, обеспечить полную защиту Запорожской АЭС можно будет после начала наступления Армии России на юге Украины, а перед этим нужно завершить освобождение Донбасса. По состоянию на 15 августа процесс перемалывания ВСУ практически завершён на линии Северск – Соледар – Артёмовск.

Как стало известно, основные удары по ЗАЭС наносятся из пока подконтрольных ВСУ городов Марганец и Никополь. Освободив эти города, Россия сделает большой шаг к ядерной безопасности.

На данном этапе существует вариант остановки работы АЭС и временной её консервации. О такой возможности заявил 12 августа член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что нагрузки, ложившиеся на ЗАЭС, будут выводиться на освобождённые Россией территории.

Российские эксперты также оценили вариант, который предложили в ЕС. Недавно 42 страны, из которых 27 — члены Евросоюза, предложили передать ЗАЭС под контроль Киева. Глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал это уступками и даже спонсорством ядерных террористов. Если такой козырь, как ЗАЭС, окажется в руках киевского руководства, станут возможны ещё более неприятные и опасные провокации против России.

Если рассматривать негативный сценарий, при котором очередной удар ВСУ приведёт к техногенной катастрофе, это будет расцениваться Россией как ядерная атака на страну.

Российский военнослужащий у Запорожской АЭС. Фото © ТАСС / AP Photo

В таком случае, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, Москва будет вынуждена предпринять ответные меры.

Ядерная доктрина РФ предусматривает возможность симметричного ответа. Подлётное время гиперзвукового комплекса "Авангард" к территории США — 15 минут и пять минут — до Великобритании Алексей Леонков Военный эксперт

По его словам, руководству этих стран нужно постараться, чтобы Запорожская АЭС не пострадала. Это в их же интересах.

Фото © Shutterstock Решатся ли ВСУ на разрушение Запорожской АЭС? 0 Решатся Не решатся Трудно спрогнозировать

Авторы Сергей Андреев