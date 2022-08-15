Американцы высмеяли чиновника и призвали учить историю после твита с картой России
Американского чиновника Массаро призвали учить историю после твита с картой России
Старший политический советник американской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро хотел обвинить Россию в якобы колониальной политике, однако сам стал объектом критики. Пользователи "Твиттера" сбросили на него всё своё возмущение и посоветовали молча подучить историю.
"Вы выглядите посмешищем. Ознакомьтесь с историей США примерно в то же время и тогда уже рассуждайте о колониализме", — написал читатель.
Другой пользователь обратил внимание на размеры территории Америки в 1775 году. Он с иронией поинтересовался, как же страна стала такой, как сейчас, а после сам себе ответил: "Вот где была колонизация". Ещё один читатель его поддержал и призвал вернуть американскую территорию коренным народам, однако указал на один нюанс: "О, подождите, вы же не сможете этого сделать, потому что они были убиты во время колонизации".
"Посмотрите на карту США. Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм? Когда страна будет деколонизирована?" — поинтересовался другой читатель.
А кто-то и вовсе обвинил Массаро в расизме. Читатель указал, что Россия является многонациональной страной, на территории которой проживают многие народы. Он добавил, что США как государство было создано в XIX веке только при помощи колониализма, и задался вопросом, как можно судить о том, что происходило в России в XV столетии?
"Как у вас хватает наглости постить такую чушь, когда в США говорят о "предопределённой судьбе Америки" и руководствуются принципами доктрины Монро?" — отметил ещё один пользователь.
А ранее в США признали, что стремление изолировать Россию терпит неудачу. Половина государств – членов "Группы двадцати" не согласилась с желанием Соединённых Штатов Америки пойти на такой шаг. По данным СМИ, отказ некоторых членов G20 от введения санкций связан, в частности, со страхом за экономическое развитие в собственных странах и подозрительным отношением этих государств к бывшим колониальным державам.
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