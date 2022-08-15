Вице-губернатор Петербурга рассказал о будущем Болонской системы в России

Вопрос не в том, чтобы полностью исключить или оставить Болонскую систему в сфере образования в России, нужно определиться, что мы хотим в итоге получить. Ведь возможно сохранение программ бакалавриата и магистратуры, но при этом расширение подготовки в рамках специалитета. Об этом газете "Петербургский дневник" сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

"Болонская система была проектом, направленным на сближение разных систем образования — европейской и англосаксонской, и предназначалась для того, чтобы обеспечить академическую мобильность студентов, чтобы они могли учиться в разных университетах", — пояснил он.

Это означало, что вводились единые стандарты оценки академического прогресса. В России с появлением бакалавриата и магистратуры добавился целый год к обучению вместо пяти лет, уточнил Княгинин. По его мнению, сейчас отечественному образованию нет смысла полностью соответствовать Болонской системе. С изменившейся международной обстановкой многие совместные с европейскими партнёрами образовательные программы прекратят существование или изменятся.