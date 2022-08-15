Вице-губернатор Петербурга рассказал о будущем Болонской системы в России
Вице-губернатор Петербурга Княгинин рассказал о будущем Болонской системы в России
Вопрос не в том, чтобы полностью исключить или оставить Болонскую систему в сфере образования в России, нужно определиться, что мы хотим в итоге получить. Ведь возможно сохранение программ бакалавриата и магистратуры, но при этом расширение подготовки в рамках специалитета. Об этом газете "Петербургский дневник" сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.
"Болонская система была проектом, направленным на сближение разных систем образования — европейской и англосаксонской, и предназначалась для того, чтобы обеспечить академическую мобильность студентов, чтобы они могли учиться в разных университетах", — пояснил он.
Это означало, что вводились единые стандарты оценки академического прогресса. В России с появлением бакалавриата и магистратуры добавился целый год к обучению вместо пяти лет, уточнил Княгинин. По его мнению, сейчас отечественному образованию нет смысла полностью соответствовать Болонской системе. С изменившейся международной обстановкой многие совместные с европейскими партнёрами образовательные программы прекратят существование или изменятся.
Вице-губернатор добавил, что и во многих странах Европы, не только в России, переход к Болонской системе был сопряжён с рядом трудностей. Например, в Германии приходилось менять отработанные десятилетиями методики, а некоторые немецкие эксперты продолжают критиковать нововведение. По его оценке, в РФ сохранится академическая мобильность, но в целом система высшего профессионального образования будет меняться.
Напомним, ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подтвердил намерение отказаться от Болонской системы. По его словам, будущее — за нашей собственной, уникальной системой образования. То же самое ранее предлагал и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, так как сейчас, по его мнению, российских студентов и педагогов фактически "выдавливают из западной научно-образовательной сферы".
ТАСС / Кирилл Чаплинский