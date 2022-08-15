Коллега рассказал о попытках спасти фельдшера скорой в Нижнем Тагиле после жуткого ДТП с подростками
Пятой жертвой устроенного подростками ДТП со скорой в Нижнем Тагиле стала 45-летняя фельдшер
Погибшая фельдшер — 45-летняя Ирина Зентерекова. Фото © ГУ МВД России по Свердловской области
Одной из жертв устроенного подростками страшного ДТП с участием скорой помощи в Нижнем Тагиле стала 45-летняя фельдшер Ирина Зентерекова, пишет SHOT. В скорой она проработала 16 лет.
Коллеги рассказали, что Ирина была хорошим человеком и отличным сотрудником. Медик неоднократно получала благодарности за работу от пациентов. У неё остались муж, взрослые дети и новорождённый внук.
"Они только выехали, прошло буквально несколько секунд, и раздался сильный хлопок, взвыла сирена. Мы, все, кто был на станции, сначала не поняли, что произошло, а потом кто-то закричал, что наши в аварию попали. Мы все рванули туда, на перекрёсток. Когда я прибежал, Ирину уже начали реанимировать, Николай, водитель, был в сознании, но в шоке. Машина виновника уже начала гореть. Как из горящей машины коллеги вытащили двух подростков, я не видел, был занят помощью своим", — рассказал один из коллег погибшей.
Напомним, что пять человек стали жертвами страшной аварии с участием скорой помощи в Нижнем Тагиле. Автомобиль направлялся на вызов, когда в него на высокой скорости влетел Hyundai Accent с 16-летним подростком за рулём. Парень и трое его пассажиров погибли. Следствие выясняет, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения.