Коллега рассказал о попытках спасти фельдшера скорой в Нижнем Тагиле после жуткого ДТП с подростками

"Они только выехали, прошло буквально несколько секунд, и раздался сильный хлопок, взвыла сирена. Мы, все, кто был на станции, сначала не поняли, что произошло, а потом кто-то закричал, что наши в аварию попали. Мы все рванули туда, на перекрёсток. Когда я прибежал, Ирину уже начали реанимировать, Николай, водитель, был в сознании, но в шоке. Машина виновника уже начала гореть. Как из горящей машины коллеги вытащили двух подростков, я не видел, был занят помощью своим", — рассказал один из коллег погибшей.