НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 11:15

На Урале врач отказался принять слепого пенсионера с острой болью

<p>Хирург Берёзовской больницы и пациент. Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/health/2022/08/15/71570372/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.RU</a></p>

Хирург Берёзовской больницы и пациент. Фото © E1.RU

В субботу в Свердловской области сын привёз пожилого слепого отца в Берёзовскую больницу с резями внизу живота. Пенсионер жаловался на вытекающую из организма мутную жидкость и с трудом мог передвигаться. Но местный хирург отказался госпитализировать больного, выдал справку и предложил ему обратиться за помощью в понедельник.

"Я ночью приехал из командировки, утром к папе пришёл сразу. Смотрю: он плохо себя чувствует, кругом — моча. Сразу повёз его в больницу. У него была резь внизу живота и текла жидкость мутная. Я пытался объяснить это врачу. Он сказал: "Недержание — это к урологу, приходите в понедельник", — рассказал сын пенсионера Константин порталу E1.ru.

По его словам, врач даже не стал осматривать пожилого мужчину, а просто перенаправил к другим специалистам. Ждать ещё два дня, пока отцу было плохо, Константин не стал. Он отвёз пенсионера в Екатеринбург, где больного сразу приняли и сделали операцию. Мириться с равнодушием хирурга житель Урала не хочет. Он намерен подать жалобу в региональное управление Минздрава. Как сообщает портал, сейчас в Берёзовской больнице проходит внутрення проверка, официального обращения от сына пациента на имя главного врача ещё не поступало.

В Подмосковье полицейский умер после процедур в стоматологии на полмиллиона рублей

В Подмосковье полицейский умер после процедур в стоматологии на полмиллиона рублей

А ранее Лайф писал о том, как в Волгограде врач оказался под следствием после смерти пациентки из-за ковида. По словам адвоката, женщина просто не смогла справиться с болезнью, а доктор попал на скамью подсудимых из-за того, что у погибшей есть влиятельные родственники со связями в региональном управлении Минздрава.

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров