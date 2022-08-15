На Урале врач отказался принять слепого пенсионера с острой болью

В субботу в Свердловской области сын привёз пожилого слепого отца в Берёзовскую больницу с резями внизу живота. Пенсионер жаловался на вытекающую из организма мутную жидкость и с трудом мог передвигаться. Но местный хирург отказался госпитализировать больного, выдал справку и предложил ему обратиться за помощью в понедельник.

"Я ночью приехал из командировки, утром к папе пришёл сразу. Смотрю: он плохо себя чувствует, кругом — моча. Сразу повёз его в больницу. У него была резь внизу живота и текла жидкость мутная. Я пытался объяснить это врачу. Он сказал: "Недержание — это к урологу, приходите в понедельник", — рассказал сын пенсионера Константин порталу E1.ru.

По его словам, врач даже не стал осматривать пожилого мужчину, а просто перенаправил к другим специалистам. Ждать ещё два дня, пока отцу было плохо, Константин не стал. Он отвёз пенсионера в Екатеринбург, где больного сразу приняли и сделали операцию. Мириться с равнодушием хирурга житель Урала не хочет. Он намерен подать жалобу в региональное управление Минздрава. Как сообщает портал, сейчас в Берёзовской больнице проходит внутрення проверка, официального обращения от сына пациента на имя главного врача ещё не поступало.