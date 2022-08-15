Педагог по вокалу назвала певца Shaman новым Газмановым

Российский музыкант Shaman (Ярослав Дронов) всё-чаще врывается в музыкальные чарты и хит-парады с новыми патриотическими песнями. Как считает педагог по музыкальному мастерству Юлия Таравкова, он вполне может стать новым Олегом Газмановым.

"Патриотическая песня, что само по себе уже претендует на народность, ведь эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Теперь её занимает Shaman. Такой вот новый Олег Газманов", — сказала эксперт в интервью kp.ru.

Также педагог сравнила вокал и подачу исполнителя с манерой известного певца Эндрю Доналдса. Его песня "Я русский", как считает Таравкова, похожа на композицию "Simple Obsession", но "только в более брутальной версии — с претензией на поп-рок".