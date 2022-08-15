Со стены киевского вуза демонтировали мемориальную доску Булгакову

Со стены здания Института филологии Киевского национального университета имени Шевченко демонтировали мемориальную доску писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщила в соцсетях киевский публицист и блогер Мирослава Бердник.

"В Киеве сняли со здания Первой мужской гимназии мемориальную доску в память о том, что здесь учился "враг украинского народа", коллаборационист Михаил Булгаков. Нечего было дискредитировать петлюровскую армию и писать "Белую гвардию", — сыронизировала она в своём посте в Telegram.