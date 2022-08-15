Со стены киевского вуза демонтировали мемориальную доску Булгакову
Памятная табличка Булгакову (слева) и опустевший фасад здания вуза. Фото © Telegram / Мирослава Бердник
Со стены здания Института филологии Киевского национального университета имени Шевченко демонтировали мемориальную доску писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщила в соцсетях киевский публицист и блогер Мирослава Бердник.
"В Киеве сняли со здания Первой мужской гимназии мемориальную доску в память о том, что здесь учился "враг украинского народа", коллаборационист Михаил Булгаков. Нечего было дискредитировать петлюровскую армию и писать "Белую гвардию", — сыронизировала она в своём посте в Telegram.
Украинские СМИ сообщают, что инициатором ликвидации памятной таблички стала местная общественная организация "Экспертный корпус". Представительница объединения Татьяна Швидченко в интервью изданию "Цензор" заявила, что снос мемориала — это "вопрос безопасности и достоинства" украинской нации. При этом в Киеве ещё остаются один памятник и две мемориальные доски Булгакову. Одна из них находится на стене ректората Национального медицинского университета имени Богомольца.
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Напомним, что масштабная программа по "дерусификации" продолжается на Украине уже не первый год. Ранее в Незалежной предложили заменить русский язык в школах другими предметами. Власти считают, что в зарубежной литературе слишком много времени отведено изучению произведений российских писателей. В украинском Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке, а в одесских школах решили совсем отказаться от уроков русского. Кроме того, власти Львовской области ликвидировали школьные классы с русскоязычным обучением.