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16 августа, 17:22

"Уралвагонзавод" получил новый госконтракт на поставку танков Т-90М в ВС России

Генеральный директор компании "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий получил госконтракты на изготовление и поставку бронетранспортёров БТР-82А и автомобилей "Тигр". Об этом было объявлено на форуме "Армия-2022", который проходит в подмосковном парке "Патриот".

Также в ходе церемонии гендиректору организации "Оружейные мастерские" Алексею Мураеву вручили государственный контракт на поставку автомобиля "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет". А генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову передали госконтракты на поставку танков Т-90М и на капитальный ремонт танков Т-80БВ.

"Робопёс" с гранатомётом на спине прогулялся по форуму "Армия-2022"

"Робопёс" с гранатомётом на спине прогулялся по форуму "Армия-2022"

Ранее на форуме "Армия-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учётом опыта специальной военной "Операции Z". Новый защищённый десятиместный автомобиль З-СТС был создан за 25 дней, рассказал главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер

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