"Уралвагонзавод" получил новый госконтракт на поставку танков Т-90М в ВС России

Генеральный директор компании "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий получил госконтракты на изготовление и поставку бронетранспортёров БТР-82А и автомобилей "Тигр". Об этом было объявлено на форуме "Армия-2022", который проходит в подмосковном парке "Патриот".

Также в ходе церемонии гендиректору организации "Оружейные мастерские" Алексею Мураеву вручили государственный контракт на поставку автомобиля "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет". А генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову передали госконтракты на поставку танков Т-90М и на капитальный ремонт танков Т-80БВ.