"Уралвагонзавод" получил новый госконтракт на поставку танков Т-90М в ВС России
Генеральный директор компании "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий получил госконтракты на изготовление и поставку бронетранспортёров БТР-82А и автомобилей "Тигр". Об этом было объявлено на форуме "Армия-2022", который проходит в подмосковном парке "Патриот".
Также в ходе церемонии гендиректору организации "Оружейные мастерские" Алексею Мураеву вручили государственный контракт на поставку автомобиля "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет". А генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову передали госконтракты на поставку танков Т-90М и на капитальный ремонт танков Т-80БВ.
Ранее на форуме "Армия-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учётом опыта специальной военной "Операции Z". Новый защищённый десятиместный автомобиль З-СТС был создан за 25 дней, рассказал главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.
ТАСС / Сергей Бобылев