Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 августа 2022, 20:15
13365

Шведский дипломат впал в панику из-за проверки его рюкзака в метро Москвы

Шведский дипломат впал в панику из-за попытки сотрудника метро Москвы проверить его рюкзак

В Москве на станции метро "Площадь Революции" остановили первого секретаря Посольства Швеции Розбеха Данешнеджада, пишет SHOT. Причина — вполне обычная проверка из-за рюкзака за спиной дипломата, но вот его реакция оказалась странной.

Необычный диалог, произошедший на станции метро "Площадь Революции" между сотрудниками подземки и секретарём Посольства Швеции в Москве Розбехом Данешнеджадом. Видео © SHOT

Рядовая процедура привела Данешнеджада в смятение. Он наотрез отказался позволить просканировать свой рюкзак и начал упрямо повторять: "Я шведский дипломат. Не говорю по-русски". Этим он привлёк внимание не только контролёров, но и сотрудников полиции. Пассажир категорически отказывался ставить сумку на ленту интроскопа. Вместо этого он предлагал сотрудникам взглянуть на его дипломатический паспорт и пропустить его.

"У вас там взрывчатые вещества есть?" — поинтересовался сотрудник метро. Вопрос "не говорящий по-русски" дипломат на удивление понял и отрицательно помахал головой. В итоге его вежливо убедили просветить сумку и спокойно отправиться по своим делам.

Данешнеджад согласился предоставить рюкзак для досмотра ручным сканером, после чего благополучно был пропущен через турникет.

В МИД Украины спустя сутки отреагировали на скандал с пьяными дипломатами в Вене
В МИД Украины спустя сутки отреагировали на скандал с пьяными дипломатами в Вене

А ранее стало известно, что в Вене полицейские устроили погоню за дипломатами c Украины, которые на машине врезались в автомобиль немецких туристов и уехали с места пьяного ДТП. Как утверждают свидетели, после аварии водитель и один из пассажиров даже поменялись местами. Инцидент произошёл ещё в пятницу, 11 августа.

BannerImage

SHOT

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Швеция
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar