В Москве на станции метро "Площадь Революции" остановили первого секретаря Посольства Швеции Розбеха Данешнеджада, пишет SHOT. Причина — вполне обычная проверка из-за рюкзака за спиной дипломата, но вот его реакция оказалась странной.

Необычный диалог, произошедший на станции метро "Площадь Революции" между сотрудниками подземки и секретарём Посольства Швеции в Москве Розбехом Данешнеджадом. Видео © SHOT

Рядовая процедура привела Данешнеджада в смятение. Он наотрез отказался позволить просканировать свой рюкзак и начал упрямо повторять: "Я шведский дипломат. Не говорю по-русски". Этим он привлёк внимание не только контролёров, но и сотрудников полиции. Пассажир категорически отказывался ставить сумку на ленту интроскопа. Вместо этого он предлагал сотрудникам взглянуть на его дипломатический паспорт и пропустить его.

"У вас там взрывчатые вещества есть?" — поинтересовался сотрудник метро. Вопрос "не говорящий по-русски" дипломат на удивление понял и отрицательно помахал головой. В итоге его вежливо убедили просветить сумку и спокойно отправиться по своим делам.

Данешнеджад согласился предоставить рюкзак для досмотра ручным сканером, после чего благополучно был пропущен через турникет.