Лайф разведал обстановку на вокзале Симферополя после новостей о бегстве туристов из Крыма

Лайф разведал обстановку в Крыму, чтобы проверить сообщения о массовом бегстве жителей и гостей с полуострова. Оказалось, что новости украинских СМИ — не более чем выдумка. Отдыхающие, которых нашему корреспонденту удалось встретить на вокзале Симферополя, говорят, что причина их отъезда прозаична — закончились путёвки, хотя желание остаться на курорте и продолжить отдых огромнейшее.

Туристы опровергли сообщения о массовом бегстве из Крыма. Видео © Telegram / SHOT

"У нас закончилась путёвка, всё, билеты куплены. Никто не бежит. Никто. Никакой паники. <...> Отличный отдых! Люди приветливые, сервис на уровне, море тёплое, мы — довольные!" — поделилась туристка Наталья.

"Я чуши стараюсь поменьше читать, поэтому не страшно", — рассказал отдыхающий в Крыму Дмитрий свой лайфхак о том, как огородить себя от фейков о "массовом бегстве из Крыма".