Комитет ГД направит генпрокурору запрос о возможности разблокировки Instagram

Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству направит запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой изучить возможность разблокировки Instagram*. Об этом сообщил глава комитета Александр Дёмин в ходе встречи членов партии "Новые люди" в Екатеринбурге с блогерами и smm-специалистами.

"Напишем письмо генеральному прокурору Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram какую-то антироссийскую пропаганду, какие-то заявления по дискриминации России. Если на текущий момент всё это модерируется, убирается, и соцсеть пошла к нам навстречу, то тогда предложить её разблокировать", — отметил он.

Никто не говорит о том, что это будет быстро и произойдёт сразу после отправки запроса, указал Дёмин. Однако отметил необходимость сделать "первый шаг к тому, чтобы наладить коммуникацию". При этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что эта тема будет рассмотрена на первом заседании в ГД осенью.

Ранее в Госдуме назвали условия для разблокировки Instagram. Как заявил заместитель главы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, это может произойти, если социальная сеть изменит политику и официально извинится перед россиянами.