Зеленского уличили в попытке "расчистить поле от соперников" угрозами в адрес Кличко
Политолог Светов считает, что Зеленский "расчищает поле от соперников" угрозами Кличко
Виталий Кличко. Фото © Getty Images / Sergei Chuzavkov / SOPA Images / LightRocket
Президент Украины Владимир Зеленский пытается избавиться от потенциальных соперников на политической арене, поэтому мэру Киева Виталию Кличко могли поступать угрозы о лишении его гражданства по принципу "либо думай, как я, либо будешь платить за это жестоко". Об этом сказал политолог Юрий Светов в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Дело в том, что Зеленский готовится уже ко второму президентскому сроку и расчищает поле от потенциальных соперников. Это и Пётр Порошенко, и Кличко, который, в общем-то, давно в этом списке возможных кандидатов, и причём он пользуется поддержкой в Соединённых Штатах", — пояснил аналитик.
Он подчеркнул, что Зеленский может воспринимать Кличко как "запасного президента Украины", поэтому попытки задвинуть мэра Киева на задний план были ещё до спецоперации. Например, к нему не раз предъявлялись серьёзные претензии и предлагалось уйти с должности. Эксперт допустил, что если Кличко будет выгоден США, то нынешние украинские власти не рискнут его трогать.
Однако политолог не исключил, что всё может выглядеть совсем по-другому. Что на самом деле было сказано Кличко, никто не знает. Он вполне может говорить об угрозах лишения его гражданства для собственного пиара в будущей президентской кампании.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского угрожал ему лишением гражданства. По его словам, угрозы стали поступать после того, как он подписал открытое письмо с обращением к главе государства вернуть гражданство руководителю штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.