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16 августа, 16:29

Зеленского уличили в попытке "расчистить поле от соперников" угрозами в адрес Кличко

Политолог Светов считает, что Зеленский "расчищает поле от соперников" угрозами Кличко

<p>Виталий Кличко. Фото © Getty Images / Sergei Chuzavkov / SOPA Images / LightRocket</p>

Виталий Кличко. Фото © Getty Images / Sergei Chuzavkov / SOPA Images / LightRocket

Президент Украины Владимир Зеленский пытается избавиться от потенциальных соперников на политической арене, поэтому мэру Киева Виталию Кличко могли поступать угрозы о лишении его гражданства по принципу "либо думай, как я, либо будешь платить за это жестоко". Об этом сказал политолог Юрий Светов в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Дело в том, что Зеленский готовится уже ко второму президентскому сроку и расчищает поле от потенциальных соперников. Это и Пётр Порошенко, и Кличко, который, в общем-то, давно в этом списке возможных кандидатов, и причём он пользуется поддержкой в Соединённых Штатах", пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что Зеленский может воспринимать Кличко как "запасного президента Украины", поэтому попытки задвинуть мэра Киева на задний план были ещё до спецоперации. Например, к нему не раз предъявлялись серьёзные претензии и предлагалось уйти с должности. Эксперт допустил, что если Кличко будет выгоден США, то нынешние украинские власти не рискнут его трогать.

Однако политолог не исключил, что всё может выглядеть совсем по-другому. Что на самом деле было сказано Кличко, никто не знает. Он вполне может говорить об угрозах лишения его гражданства для собственного пиара в будущей президентской кампании.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского угрожал ему лишением гражданства. По его словам, угрозы стали поступать после того, как он подписал открытое письмо с обращением к главе государства вернуть гражданство руководителю штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.

Татьяна Миссуми

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