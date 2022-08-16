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16 августа, 16:13

В Армении объявлен траур по погибшим при взрыве в ереванском ТЦ "Сурмалу"

Власти Армении объявили траур в память о жертвах взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства республики. 17 и 18 августа на всей территории страны будут отменены праздничные и увеселительные мероприятия, а на телевидении не будет развлекательных программ.

"В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва, объявляется траур 17 и 18 августа", — говорится в опубликованном распоряжении.

Жертвами трагедии, по последним данным, стали 16 человек, 62 получили ранения. Лайф сообщал, что спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести.

Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли погибшего ребёнка

Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли погибшего ребёнка

Напомним, что сильный взрыв по адресу Аршакуняц, 15 в Ереване прогремел в воскресенье около 12:30 по московскому времени. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших во время взрыва в "Сурмалу" нет, однако один россиянин числится пропавшим без вести. В понедельник президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском ТЦ.

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Telegram / "Армянская вендетта"

Алексей Берковиц

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