В Армении объявлен траур по погибшим при взрыве в ереванском ТЦ "Сурмалу"

Власти Армении объявили траур в память о жертвах взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства республики. 17 и 18 августа на всей территории страны будут отменены праздничные и увеселительные мероприятия, а на телевидении не будет развлекательных программ.