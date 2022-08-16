В Армении объявлен траур по погибшим при взрыве в ереванском ТЦ "Сурмалу"
Власти Армении объявили траур в память о жертвах взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства республики. 17 и 18 августа на всей территории страны будут отменены праздничные и увеселительные мероприятия, а на телевидении не будет развлекательных программ.
"В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва, объявляется траур 17 и 18 августа", — говорится в опубликованном распоряжении.
Жертвами трагедии, по последним данным, стали 16 человек, 62 получили ранения. Лайф сообщал, что спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести.
Напомним, что сильный взрыв по адресу Аршакуняц, 15 в Ереване прогремел в воскресенье около 12:30 по московскому времени. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших во время взрыва в "Сурмалу" нет, однако один россиянин числится пропавшим без вести. В понедельник президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском ТЦ.
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