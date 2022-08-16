Госдеп США приступил к изучению ответа Ирана на предложение по ядерной сделке

США получили ответ Ирана на предложения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе и в настоящее время изучают его. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя американского Госдепартамента.

Лайф уже сообщал, что в конце июля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости скорейшего принятия решений по возобновлению СВПД. По его мнению, после 15 месяцев переговоров в Вене "пространство для новых существенных компромиссов исчерпано". Он сообщил, что подготовил текст, в котором подробно изложил вопрос о снятии санкций с Ирана, а также шаги в ядерной сфере, нужные для возобновления сделки. Позже Иран ответил согласием на предложение ЕС о продолжении переговоров по ядерной сделке. Свой развёрнутый ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки Тегеран направил Боррелю, а оттуда документ был направлен для ознакомления и в Вашингтон.