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16 августа, 16:05

Госдеп США приступил к изучению ответа Ирана на предложение по ядерной сделке

США получили ответ Ирана на предложения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе и в настоящее время изучают его. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя американского Госдепартамента.

"Мы получили через ЕС комментарии Ирана и сейчас изучаем их", — уточнил представитель дипведомства.

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Лайф уже сообщал, что в конце июля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости скорейшего принятия решений по возобновлению СВПД. По его мнению, после 15 месяцев переговоров в Вене "пространство для новых существенных компромиссов исчерпано". Он сообщил, что подготовил текст, в котором подробно изложил вопрос о снятии санкций с Ирана, а также шаги в ядерной сфере, нужные для возобновления сделки. Позже Иран ответил согласием на предложение ЕС о продолжении переговоров по ядерной сделке. Свой развёрнутый ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки Тегеран направил Боррелю, а оттуда документ был направлен для ознакомления и в Вашингтон.

Напомним, что в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, то есть выше уровня, который считается оружейным.

Обложка ©

Unsplash.com / Brandon Mowinkel

Алексей Берковиц
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