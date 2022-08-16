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16 августа, 15:54

Турция вызвала "раздражение" у чиновников ЕС из-за дружбы с Россией

Financial Times узнал об озабоченности стран ЕС ростом товарооборота России и Турции на фоне западных санкций

Некоторые страны Евросоюза запросили у властей Турции объяснений по поводу растущего объёма торговли с Россией, несмотря на западные санкции. Об этом написала во вторник Financial Times. По информации самой газеты, за последние три месяца турецкий экспорт в России вырос на 46% по сравнению с таким же периодом 2021 года. И хотя представитель Министерства торговли Турции заявил изданию, что о каком-либо "выдающемся изменении" в росте торговли речи не идёт, в Евросоюзе склонны считать иначе.

"Этот вопрос сейчас в центре нашего внимания, потому что это не здорово и не может восприниматься положительно Евросоюзом. Это вызывает раздражение", заявил журналистам один из неназванных официальных лиц ЕС.

Bloomberg написал о "спасении" Путиным Эрдогана в критический для Турции момент

Bloomberg написал о "спасении" Путиным Эрдогана в критический для Турции момент

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничество президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает "большое раздражение у стран НАТО", так как создаёт брешь в дамбе антироссийских санкций.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц

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