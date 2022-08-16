Турция вызвала "раздражение" у чиновников ЕС из-за дружбы с Россией

Некоторые страны Евросоюза запросили у властей Турции объяснений по поводу растущего объёма торговли с Россией, несмотря на западные санкции. Об этом написала во вторник Financial Times. По информации самой газеты, за последние три месяца турецкий экспорт в России вырос на 46% по сравнению с таким же периодом 2021 года. И хотя представитель Министерства торговли Турции заявил изданию, что о каком-либо "выдающемся изменении" в росте торговли речи не идёт, в Евросоюзе склонны считать иначе.