"Только 15% ввели санкции": В Китае наглядно показали, сколько стран на самом деле против России
Представитель МИД Китая наглядно показал, сколько стран на самом деле против России
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в "Твиттере" диаграмму, которая показывает, кто в мировом сообществе поддерживает Россию, а кто выступает против.
"15% ввели санкции против России, 85% не вводили санкции против России", — говорится в подписи.
Фото © Twitter / Lijian Zhao
К слову, Чжао Лицзянь уже не первый раз использует сервис микроблогов для уроков занимательной геополитики. Ранее он разместил картинку, на которой указал, что население государств, входящих в коалицию БРИКС, составляет примерно 3,2 миллиарда человек. При этом количество людей, проживающих в странах "Большой семёрки", сильно уступает: их всего 777 миллионов. Кроме того, с помощью контурной карты мира Лицзянь объяснил подписчикам различие в понимании фразы "международное сообщество" для всего мира и для представителей западной прессы.
ТАСС / EPA / WU HONG