"Только 15% ввели санкции": В Китае наглядно показали, сколько стран на самом деле против России

К слову, Чжао Лицзянь уже не первый раз использует сервис микроблогов для уроков занимательной геополитики. Ранее он разместил картинку, на которой указал, что население государств, входящих в коалицию БРИКС, составляет примерно 3,2 миллиарда человек. При этом количество людей, проживающих в странах "Большой семёрки", сильно уступает: их всего 777 миллионов. Кроме того, с помощью контурной карты мира Лицзянь объяснил подписчикам различие в понимании фразы "международное сообщество" для всего мира и для представителей западной прессы.