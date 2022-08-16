НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 15:47

"Только 15% ввели санкции": В Китае наглядно показали, сколько стран на самом деле против России

Представитель МИД Китая наглядно показал, сколько стран на самом деле против России

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в "Твиттере" диаграмму, которая показывает, кто в мировом сообществе поддерживает Россию, а кто выступает против.

"15% ввели санкции против России, 85% не вводили санкции против России", говорится в подписи.

Фото © Twitter / Lijian Zhao

Фото © Twitter / Lijian Zhao

МИД Китая ткнул носом США в их же карту военных объектов в Азии

МИД Китая ткнул носом США в их же карту военных объектов в Азии

К слову, Чжао Лицзянь уже не первый раз использует сервис микроблогов для уроков занимательной геополитики. Ранее он разместил картинку, на которой указал, что население государств, входящих в коалицию БРИКС, составляет примерно 3,2 миллиарда человек. При этом количество людей, проживающих в странах "Большой семёрки", сильно уступает: их всего 777 миллионов. Кроме того, с помощью контурной карты мира Лицзянь объяснил подписчикам различие в понимании фразы "международное сообщество" для всего мира и для представителей западной прессы.

Обложка ©

ТАСС / EPA / WU HONG

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров