Политолог назвал демонтаж Т-34 поводом для Эстонии закрыть россиянам въезд

Политолог и общественный деятель Николай Стариков в беседе с телеканалом "360" заявил, что Эстония ухватилась за демонтаж памятника Т-34 в Нарве как за очередную соломинку для воплощения своего плана по закрытию границы для россиян.

"Во-первых, Эстония планомерно закрывает границу от граждан России. Это (снос памятника Т-34. — Прим. ред.) хороший повод для них продолжить эту тактику. Предлогом является якобы наличие большого количества русских, которые пойдут спасать Т-34", — считает эксперт.

Однако он не исключает, что эстонские власти и правда хотят избежать беспорядков. По его словам, практически всё население Нарвы считает русский язык родным. И, как ранее отмечала местный градоначальник, относятся к мемориалу как к важному объекту сохранения исторической памяти и своей культурной идентификации.

По мнению эксперта, в этой ситуации речь идёт о двух направлениях политики Эстонии. Причём главным и основным он считает курс по давлению на Россию и созданию из прибалтийских государств инструмента борьбы против нашего государства для англосаксов.