Политолог назвал демонтаж Т-34 поводом для Эстонии закрыть россиянам въезд
Политолог Стариков назвал демонтаж Т-34 поводом для Эстонии закрыть россиянам въезд
Политолог и общественный деятель Николай Стариков в беседе с телеканалом "360" заявил, что Эстония ухватилась за демонтаж памятника Т-34 в Нарве как за очередную соломинку для воплощения своего плана по закрытию границы для россиян.
"Во-первых, Эстония планомерно закрывает границу от граждан России. Это (снос памятника Т-34. — Прим. ред.) хороший повод для них продолжить эту тактику. Предлогом является якобы наличие большого количества русских, которые пойдут спасать Т-34", — считает эксперт.
Однако он не исключает, что эстонские власти и правда хотят избежать беспорядков. По его словам, практически всё население Нарвы считает русский язык родным. И, как ранее отмечала местный градоначальник, относятся к мемориалу как к важному объекту сохранения исторической памяти и своей культурной идентификации.
По мнению эксперта, в этой ситуации речь идёт о двух направлениях политики Эстонии. Причём главным и основным он считает курс по давлению на Россию и созданию из прибалтийских государств инструмента борьбы против нашего государства для англосаксов.
Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944 года советские солдаты освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти согласились его перенести. Сегодня стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Более того, эстонские пограничники даже перекрыли мост между Ивангородом и Нарвой на границе с Россией. Движение было возобновлено только после переноса памятника в Эстонский Военный музей в Виймси.
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ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov