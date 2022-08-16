Французы усомнились, что Макрон сможет убедить "клоуна" Зеленского перестать бомбить ЗАЭС

Переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским по ситуации вокруг Запорожской АЭС бесполезны. Разговоры вряд ли успокоят лидера Незалежной и заставят прекратить бомбёжку объекта, высказались читатели газеты Le Figaro по поводу телефонной беседы глав государств.

"Он попросит его успокоиться и перестать бомбить АЭС?" — задался вопросом один из пользователей.

"Успокоить этого клоуна [Зеленского] будет сложно", — ответил ему другой.

Некоторые читатели выразили надежду на то, что Франция прекратит поставлять Киеву оружие, пока ВСУ бомбят атомную электростанцию в Запорожье. А комментатор под ником edmano напомнил, что Украина ранее уже пыталась шантажировать западные страны Чернобыльской АЭС, добиваясь таким образом от них финансовой помощи.

"Двое театральных друзей собираются устроить репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь", — оценил переговоры Макрона и Зеленского француз Alinver.