"Собьют или принудят к посадке": Эксперт счёл забиячеством запрос Британии на пролёт самолёта-разведчика над Россией

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с SHOT назвал забиячеством и английским высокомерием позицию Великобритании, которая запросила у России разрешение на пролёт самолёта-разведчика в воздушном пространстве страны.

Он обратил внимание, что подобные инциденты случались во времена, когда Россия ещё была членом Договора по открытому небу. Однако если теперь они попробуют провернуть подобный шаг, то будут сбиты или вынуждены совершить посадку, указал эксперт.

"Его собьют или принудят к посадке. Это нарушение границы. Они не рискнут и никуда не полетят. Это просто провокация, они прекрасно знают, что Россия вышла из Договора по открытому небу (ещё 18 декабря 2021 года. – Прим. ред.). Это попытка дразнить Россию. Забиячество и высокомерие английское", — заявил Литовкин.