"Собьют или принудят к посадке": Эксперт счёл забиячеством запрос Британии на пролёт самолёта-разведчика над Россией
Эксперт Литовкин счёл забиячеством запрос Британии на пролёт самолёта-разведчика над РФ
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с SHOT назвал забиячеством и английским высокомерием позицию Великобритании, которая запросила у России разрешение на пролёт самолёта-разведчика в воздушном пространстве страны.
Он обратил внимание, что подобные инциденты случались во времена, когда Россия ещё была членом Договора по открытому небу. Однако если теперь они попробуют провернуть подобный шаг, то будут сбиты или вынуждены совершить посадку, указал эксперт.
"Его собьют или принудят к посадке. Это нарушение границы. Они не рискнут и никуда не полетят. Это просто провокация, они прекрасно знают, что Россия вышла из Договора по открытому небу (ещё 18 декабря 2021 года. – Прим. ред.). Это попытка дразнить Россию. Забиячество и высокомерие английское", — заявил Литовкин.
Как писал Лайф, самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос, Мурманская область. Благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31БМ британский разведчик был вытеснен за пределы воздушных рубежей Российской Федерации. Позже Британия запросила разрешение на перелёт самолёта-разведчика над Россией. В Минобороны РФ сочли это сознательной провокацией.
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