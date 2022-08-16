Политолог выдвинул три версии о причинах нарушения границ России британским самолётом-разведчиком

Британский самолёт-разведчик мог случайно нарушить границы России над Баренцевым морем, предположил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

"Лётчик мог оказаться в воздушном пространстве России по ошибке. Когда увидел, что с ним на сближение идёт российский истребитель, который показал необходимость вернуться, то он полетел обратно", — пояснил он телеканалу "360".

По оценке Кошкина, подобные инциденты происходят часто, но преднамеренных случаев нарушения границ иностранными самолётами-шпионами очень мало. Обычно пилоты объясняют свои действия потерей ориентиров и проблемами с аппаратурой. Так могло произойти и в этот раз, считает политолог.

Эксперт подчеркнул, что окончательные выводы по ситуации сделает Минобороны РФ, при необходимости российский МИД вышлет ноту властям Великобритании. При этом политолог высоко оценил действия наших пилотов по вытеснению британского самолёта. "Мы показали, что мы находимся в постоянной готовности и обеспечиваем безопасность наших границ", — заключил он.