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16 августа, 11:05

США всё-таки провели испытания баллистической ракеты Minuteman III, отложенные из-за Тайваня

Американские военные провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, который ранее был отложен из-за напряжённости вокруг Тайваня. Об этом информирует во вторник подразделение глобального ударного командования ВВС США.

"Была запущена межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III без заряда, оснащённая испытательной боеголовкой, возвращающейся в атмосферу Земли, с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", приводит заявление военных ТАСС.

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Напомним, что обострение ситуации вокруг Тайваня достигло пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. А вот американцы решили не испытывать судьбу и отменили пуск новой ракеты Minuteman III.

Трёхступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman появились в 1970 году, в 1978-м их производство прекратили. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, используемая в Штатах. Всего таких ракет 450. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Обложка ©

Flickr.com / U.S. Air Force photo / Michael Peterson

Алексей Берковиц

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