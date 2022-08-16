США всё-таки провели испытания баллистической ракеты Minuteman III, отложенные из-за Тайваня

Американские военные провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, который ранее был отложен из-за напряжённости вокруг Тайваня. Об этом информирует во вторник подразделение глобального ударного командования ВВС США.

"Была запущена межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III без заряда, оснащённая испытательной боеголовкой, возвращающейся в атмосферу Земли, с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", — приводит заявление военных ТАСС.