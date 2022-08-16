США всё-таки провели испытания баллистической ракеты Minuteman III, отложенные из-за Тайваня
Американские военные провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, который ранее был отложен из-за напряжённости вокруг Тайваня. Об этом информирует во вторник подразделение глобального ударного командования ВВС США.
"Была запущена межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III без заряда, оснащённая испытательной боеголовкой, возвращающейся в атмосферу Земли, с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", — приводит заявление военных ТАСС.
Напомним, что обострение ситуации вокруг Тайваня достигло пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. А вот американцы решили не испытывать судьбу и отменили пуск новой ракеты Minuteman III.
Трёхступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman появились в 1970 году, в 1978-м их производство прекратили. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, используемая в Штатах. Всего таких ракет 450. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.